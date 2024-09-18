"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": у Defense Express прокоментували знищення складу боєприпасів у Тверській області РФ

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Обʼєктивних даних, які б дозволяли проаналізувати, що саме росіяни зберігали на складі у Тверській області, зараз немає. По тому, які саме типи боєприпасів зберігались на цьому складі йдуть різні дані. У ЦПД заявили, що там могли бути навіть північнокорейські балістичні ракети KN-23. В інших ресурсах зʼявилась інформація з посиланням на джерела в СБУ про те, що там могли зберігатись ракети “Точка-У”. Втім, росіяни такі ракети вже не роблять, але їх виготовляють у КНДР. Тому, зараз найкраще дочекатися поки перша хвиля ажіотажу від настільки потужного вибуху спаде й тоді проаналізувати всі дані", - пояснив Киричевський.

За словами експерта, боєприпаси зі 107 арсеналу ГРАУ призначені для російського угрупування військ на Курщині.

"Мабуть, у світовій військовій історії так не вибухало. Бо вибухи на складі боєприпасів у Тверській області навіть призвели до землетрусу. Якщо проаналізувати епізоди Першої світової війни, або вибух в Київській фортеці 1918 року та й під час Другої світової війни нічого подібного не було, щоб так вибухали склади боєприпасів. До того ж якщо зіставити те, яке значення мав цей 107 арсенал ГРАУ для російських військових, то є інформація, що саме цей склад відповідав за живлення російського угрупування, яке діє на Курщині. Саме тому, всі ці боєприпаси теоретично могли полетіти по наших військових", - наголосив він.