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"Оголошень щодо змін немає": У Держдепі США не готові оголосити про зняття обмежень на удари великої дальності по РФ

Анна Хотіна
16 вересня, 2024 понедiлок
23:44
Війна з Росією Держдеп США

У Держдепі США заявили, що поки не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування далекобійної західної зброї по території РФ

Зміст

Він нагадав, що під час останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера обговорювалися питання підтримки України та політика західних країн щодо ударів вглиб Росії.

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"У мене сьогодні немає оголошень щодо змін у нашій політиці", — сказав він.

Представник Держдепу зазначив, що західні країни продовжують взаємодію з українськими партнерами і готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

12 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю "змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.

13 вересня у Білому домі заявили, що на зустрічі президента США Джо Байдена та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не очікується заяв стосовно дозволу Україні завдавати удари далекобійною зброєю по РФ.

The Guardian в свою чергу писали, що Сполучені Штати і Велика Британія дозволили ЗСУ удари далекобійними ракетами по об'єктах на території Росії, але не оголосили про це офіційно.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
США
зброя для України
Світ про Україну
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