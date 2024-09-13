На зустрічі Байдена і Стармера не очікують заяв щодо дозволу Україні для ударів вглиб РФ, - Кірбі

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі на онлайн брифінгу, передає Укрінформ.

За його словами, Сполучені Штати не змінили своєї позиції щодо ударів ЗСУ по цілях у глибині Росії.

"Наразі немає жодних змін у нашій позиції щодо надання Україні можливостей для завдання ударів на великі відстані вглиб Росії", - сказав Кірбі.

Також представник адміністрації підкреслив, що "не очікує жодної заяви з цього приводу" на зустрічі Байдена та Стармера.

Кірбі водночас наголосив, що Вашингтон серйозно сприйняв попередження російської сторони, що в Москві сприйматимуть Захід утягнутим у конфлікт, якщо Київ завдаватиме ударів по РФ західною зброєю.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можутьоголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

12 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю "змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.