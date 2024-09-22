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Головна Війна з Росією Вибухи на російських складах боєприпасів можуть вплинути на дії окупантів в Чорному та Азовському морях, - ВМС ЗСУ
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Вибухи на російських складах боєприпасів можуть вплинути на дії окупантів в Чорному та Азовському морях, - ВМС ЗСУ

Віталій Бесараб
22 вересня, 2024 неділя
09:47
Війна з Росією Торопець, Тверська область

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що знищення складів боєприпасів на території РФ має вплинути на хід бойових дій по лінії зіткнення та в морі

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я сподіваюсь, що знищення складів боєприпасів на території РФ вплине на дії окупантів в Чорному та Азовському морях. Це просто не може не вплинути на їхні дії. В будь-якому разі, коли знищується тилова логістика, особливо логістика забезпечення, це має вплинути на перебіг бойових дій на лінії зіткнення. Ресурси в росіян не нескінченні. Так, росіяни відразу не відчують снарядний голод, але все одно цей момент настане", - пояснив Плетенчук.

За словами речника, хоча й росіяни намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів України, запаси ракет та дронів в них не нескінченні.

"Звісно росіяни можуть спробувати швидко поповнити запаси боєприпасів, ракет та дронів. Ми ж бачимо скільки дронів вони спрямували по нашій території цього місяця. Втім, в будь-якому разі, ці запаси не нескінченні. Тому, я сподіваюсь, що на лінії бойового зіткнення та в морі, хай не відразу, вибухи на їхніх складах дуже вплинуть на їхні дії", - додав він.

  • У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. В регіоні оголосили частково евакуацію населення.
  • Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що вибухів такої потужності, які відбулись 18 вересня у Тверській області, у світовій військовій історії не було.
  • У ніч проти суботи, 21 вересня, у російських містах Торопець Тверської області та Тихорецьк у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи, після чого почалася детонація боєприпасів. Влада сказала про збиття 101 безпілотника
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
ВМСУ
Азовське море
окупанти
Чорне море
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