Вибухи на російських складах боєприпасів можуть вплинути на дії окупантів в Чорному та Азовському морях, - ВМС ЗСУ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я сподіваюсь, що знищення складів боєприпасів на території РФ вплине на дії окупантів в Чорному та Азовському морях. Це просто не може не вплинути на їхні дії. В будь-якому разі, коли знищується тилова логістика, особливо логістика забезпечення, це має вплинути на перебіг бойових дій на лінії зіткнення. Ресурси в росіян не нескінченні. Так, росіяни відразу не відчують снарядний голод, але все одно цей момент настане", - пояснив Плетенчук.

За словами речника, хоча й росіяни намагаються підтримувати інтенсивність обстрілів України, запаси ракет та дронів в них не нескінченні.

"Звісно росіяни можуть спробувати швидко поповнити запаси боєприпасів, ракет та дронів. Ми ж бачимо скільки дронів вони спрямували по нашій території цього місяця. Втім, в будь-якому разі, ці запаси не нескінченні. Тому, я сподіваюсь, що на лінії бойового зіткнення та в морі, хай не відразу, вибухи на їхніх складах дуже вплинуть на їхні дії", - додав він.