У Ростові-на-Дону працювала ППО й після цього почалася сильна пожежа

Про це повідомило місцеве видання Rostov Gazeta.

"22 вересня близько 17.30 за московським часом у Ростовській області жителі повідомили про те, що в регіоні спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, у Ростові-на-Дону та прилеглих населених пунктів можна було спостерігати нібито інверсійний слід у небі, що свідчить про запуск ракет.

Крім того, у західному районі Ростова-на-Дону, Приазов'ї та Таганрозі було чути звуки, схожі на вибухи.

"Щось полетіло вгору, а потім зникло за висотками. Секунд через 15 далеко і приглушено щось гримнуло", - заявив кореспондент видання, який став свідком подій.

Місцевий Telegram-канал "Это Ростов новости" оприлюднив фото, на якому видно великий стовб диму.

"Щось сильно горить в Азовському районі. Вид із протилежного берега", - йдеться у дописі.

Наразі офіційного підтвердження інформації про роботу ППО немає. Дані уточнюються.