У Ростові-на-Дону працювала ППО й після цього почалася сильна пожежа
У неділю, 22 вересня, у РФ повідомили про нібито роботу ППО у Ростові-на-Дону. Очевидці кажуть про вибухи, після яких почалася сильна пожежа
Про це повідомило місцеве видання Rostov Gazeta.
"22 вересня близько 17.30 за московським часом у Ростовській області жителі повідомили про те, що в регіоні спрацювала система ППО", - йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, у Ростові-на-Дону та прилеглих населених пунктів можна було спостерігати нібито інверсійний слід у небі, що свідчить про запуск ракет.
Крім того, у західному районі Ростова-на-Дону, Приазов'ї та Таганрозі було чути звуки, схожі на вибухи.
"Щось полетіло вгору, а потім зникло за висотками. Секунд через 15 далеко і приглушено щось гримнуло", - заявив кореспондент видання, який став свідком подій.
Місцевий Telegram-канал "Это Ростов новости" оприлюднив фото, на якому видно великий стовб диму.
"Щось сильно горить в Азовському районі. Вид із протилежного берега", - йдеться у дописі.
Наразі офіційного підтвердження інформації про роботу ППО немає. Дані уточнюються.
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Уночі неділі, 22 вересня, в Ростовській області було чутно звуки вибухів. Нібито через атаку безпілотників там працювала протиповітряна оборона. В одному з районів сталася пожежа.
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