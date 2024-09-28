Реалізацію треба очікувати з кінця листопада до початку грудня: Безсмертний про дозвіл Україні бити по території РФ
Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що рішення прийняте щодо надання Україні дозволу застосовувати далекобійну зброю, але є поки причини його не озвучувати
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо реалізації дозволу, то він вже не одного разу відбувався, умовно кажучи, атакуємо "Паляницею" і хор "паляниць" привозить з собою сюрприз. На мій погляд, це є одним з найімовірніших варіантів у цій ситуації та у багатоголоссі, яке сьогодні звучить. Стосовно терміну реалізації цього проєкту, думаю, що це не може бути раніше, ніж кінець листопада - початок грудня. Поясню, бо тут є технологічні проблеми. Річ у тім, що до виробництва певних речей мають відношення в окремих випадках п'ять, а то й шість держав. Власне, G7 і збирається для того, щоби отримати згоду на використання цієї зброї", - прокоментував дипломат.
За його словами, тактичним інструментом розв'язання і формування відповідей щодо використання заморожених коштів, зняття обмежень та надання дозволів є закриті зустрічі, про які майже не надходить інформації. Відбувалася зустріч з канцлером Німеччини Шольцом, з прем'єр-міністром Канади Трюдо, з прем'єркою Італії та іншими.
"Коли я читаю такі речі, то прекрасно розумію, що це написано для того, щоб написати не більше і не менше. Очевидно, що там обговорювали ключове питання, яке стосується зняття обмежень, а також надання окремих видів озброєння і зайняття певної позиції. Важливо, що представники ЄС виступили на боці України. Це означає, що залишилося вирішити проблеми, які пов'язані, скажімо, з участю Японії в цьому процесі. Бо окремі з цих видів озброєння мають компоненти Японії, яка зв'язана цілою низкою міжнародних угод, що забороняють це робити. Звідси очевидно, що будуть шукати партнерів, які візьмуть на себе цю роль і не тільки", - пояснив політик.
За його словами, також тут є проблема, яка пов'язана з виборами у США, тому на сьогодні не озвучується якесь рішення. Всі вважають, що в нинішній ситуації, коли одні будуть наполягати на тому, щоб дати дозвіл, а інші ні, то це повністю відкриє виборчу дорогу для одного з кандидатів.
"Після кульбіту із відвіданням заводу в Пенсильванії, батьківщині Байдена, підняли такий галас, очевидно, що зараз в США ніхто не візьметься озвучити це рішення. І невипадково, зверніть увагу, як співпали напруження в постановці цього питання з інформаційними викидами Bloomberg і The New York Times, що розвідка заперечила надання дозволу. Тобто це наче інформаційний стоп у цій ситуації, який пояснюється політичною ситуацією в США. На мою думку, рішення прийнято, а варіант його реалізації треба очікувати в період кінця листопада - початку грудня", - резюмував Роман Безсмертний.
Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ
CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".
Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.
Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.
3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.
6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".
10 вересня стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі здійснять спільний візит до України цього тижня.
19 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки обговорюють разом із союзниками можливість надання дозволу Україні застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.
24 вересня співрозмовники The Washington Post розповіли, що у Сполучених Штатах "не чули переконливих аргументів" від українських лідерів, які б спонукали дозволити Києву використовувати західну зброю для ударів по цілях у Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе