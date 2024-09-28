Реалізацію треба очікувати з кінця листопада до початку грудня: Безсмертний про дозвіл Україні бити по території РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо реалізації дозволу, то він вже не одного разу відбувався, умовно кажучи, атакуємо "Паляницею" і хор "паляниць" привозить з собою сюрприз. На мій погляд, це є одним з найімовірніших варіантів у цій ситуації та у багатоголоссі, яке сьогодні звучить. Стосовно терміну реалізації цього проєкту, думаю, що це не може бути раніше, ніж кінець листопада - початок грудня. Поясню, бо тут є технологічні проблеми. Річ у тім, що до виробництва певних речей мають відношення в окремих випадках п'ять, а то й шість держав. Власне, G7 і збирається для того, щоби отримати згоду на використання цієї зброї", - прокоментував дипломат.

За його словами, тактичним інструментом розв'язання і формування відповідей щодо використання заморожених коштів, зняття обмежень та надання дозволів є закриті зустрічі, про які майже не надходить інформації. Відбувалася зустріч з канцлером Німеччини Шольцом, з прем'єр-міністром Канади Трюдо, з прем'єркою Італії та іншими.

"Коли я читаю такі речі, то прекрасно розумію, що це написано для того, щоб написати не більше і не менше. Очевидно, що там обговорювали ключове питання, яке стосується зняття обмежень, а також надання окремих видів озброєння і зайняття певної позиції. Важливо, що представники ЄС виступили на боці України. Це означає, що залишилося вирішити проблеми, які пов'язані, скажімо, з участю Японії в цьому процесі. Бо окремі з цих видів озброєння мають компоненти Японії, яка зв'язана цілою низкою міжнародних угод, що забороняють це робити. Звідси очевидно, що будуть шукати партнерів, які візьмуть на себе цю роль і не тільки", - пояснив політик.

За його словами, також тут є проблема, яка пов'язана з виборами у США, тому на сьогодні не озвучується якесь рішення. Всі вважають, що в нинішній ситуації, коли одні будуть наполягати на тому, щоб дати дозвіл, а інші ні, то це повністю відкриє виборчу дорогу для одного з кандидатів.

"Після кульбіту із відвіданням заводу в Пенсильванії, батьківщині Байдена, підняли такий галас, очевидно, що зараз в США ніхто не візьметься озвучити це рішення. І невипадково, зверніть увагу, як співпали напруження в постановці цього питання з інформаційними викидами Bloomberg і The New York Times, що розвідка заперечила надання дозволу. Тобто це наче інформаційний стоп у цій ситуації, який пояснюється політичною ситуацією в США. На мою думку, рішення прийнято, а варіант його реалізації треба очікувати в період кінця листопада - початку грудня", - резюмував Роман Безсмертний.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".