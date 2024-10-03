РФ заявила про знищення над її територією 113 українських БПЛА впродовж ночі
Російське міністерство оборони заявило про нібито нічну атаку та збиття 113 українських безпілотників впродовж ночі
Про це повідомляє міноборони РФ.
"Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 113 українських БПЛА, зокрема 73 дрони над Білгородською територією, 25 - над Воронезькою територією, 14 - над Курською територією та один над територією Брянської області.
- Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків.
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