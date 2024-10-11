Окупанти стикнулися із логістичним хаосом після знищення нафтобази у Феодосії, - "Атеш"
Знищення нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму. Партизани "Атеш" фіксують активні переміщення військових бензовозів, які змушені постійно змінювати місце дислокації
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.
"Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, військове командування РФ наказало обмежувати тривалість перебування точок зберігання пального на одному місці не більше ніж 10-12 годин.
"Така ситуація вказує на те, що руйнування об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань ЗС РФ", - додають у русі.
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- У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України.
- На території нафтового термінала у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була уражена система ППО "Панцир-С1".
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