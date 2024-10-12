Зараз Кадиров хоче підкорити собі Дагестан, - керівник проєкту "Антиімперський блок народів" Медуниця

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Влада Росії на Кавказі спирається саме на кадирівців, на приватну армію Кадирова. Звичайно, якщо Кадирова не стане і не буде такого, за рівнем харизматичності, російського посіпаки на півночі Кавказу, то вся вертикаль російського впливу там розсиплеться. І тоді національно-визвольні рухи, які є і в еміграції, і які воюють в Україні, можуть набути серйозної сили", - зауважив керівник проєкту "Антиімперський блок народів".

За його словами, у Дагестані є дуже різні течії, які не завжди дивляться на те, що відбувається у Москві.

"А зараз Кадиров хоче підкорити собі Дагестан. Можливо, пам'ятаєте історію п'ятирічної давнини, коли Кадиров відрізав від Інгушетії території та приєднав до Чечні. Попри масові виступи інгушів, Москва закрила очі, відповідно, Кадирову вдалося це зробити. А сьогодні він так само хоче поширити свою владу на Дагестан. І Москва так само закриє очі, тому дагестанцям треба порадити, щоб вони організовувалися, чинили опір Кадирову та змогли захистити свій суверенітет, хоча б у рамках Російської Федерації", - резюмував Олег Медуниця.

Також читайте: Кровна помста Кадирова. Що це означає для російських еліт