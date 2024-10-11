На Кавказі невідомі розстріляли трьох російських поліцейських
Ввечері пʼятниці, 11 жовтня, у республіці Інгушетія невідомі розстріляли автівку з російськими поліціянтами
Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Медуза".
Автівку зі працівниками місцевого центру "Е" (прим. - боротьба з "екстремістами") розстріляли при вʼїзді у місто Магас. Невідомі, які відкрили вогонь, зникли з місця подій.
За інформацією джерел, загинуло троє співробітників поліції. Всі з прізвищем Аушеви. В авто також перебував заступник керівника центру боротьби з "екстремізмом" по Інгушетії Адам Хамхоєв. Проте він нібито не постраждав.
Україна визнала право інгуського народу на створення незалежної держави
23 лютого 2024 року Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.
За постанову проголосували 248 депутатів.
Ця постанова:
- визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
- засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування
- національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;
- підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної
- цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.
У березі проукраїнський рух спротиву "Атеш" розпочав свою роботу в Інгушетії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.57
- Актуальне
- Важливе