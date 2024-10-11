На Кавказі невідомі розстріляли трьох російських поліцейських

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Медуза".

Автівку зі працівниками місцевого центру "Е" (прим. - боротьба з "екстремістами") розстріляли при вʼїзді у місто Магас. Невідомі, які відкрили вогонь, зникли з місця подій.

За інформацією джерел, загинуло троє співробітників поліції. Всі з прізвищем Аушеви. В авто також перебував заступник керівника центру боротьби з "екстремізмом" по Інгушетії Адам Хамхоєв. Проте він нібито не постраждав.

Україна визнала право інгуського народу на створення незалежної держави

23 лютого 2024 року Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.

За постанову проголосували 248 депутатів.

Ця постанова:

визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;

засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування

національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;

підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної

цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.

У березі проукраїнський рух спротиву "Атеш" розпочав свою роботу в Інгушетії.