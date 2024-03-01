Проукраїнські партизани почали діяльність в Інгушетії

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Агенти "Атеш" поширили агітаційні листівки в місті Магас. Партизани закликають жителів Інгушетії вступати до їхніх лав, - у знак протесту проти злочинної російської влади, яка протягом 80 років утискала цей народ і намагалася його знищити.

"23 лютого 1944 року радянський режим здійснив варварську депортацію чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів. Наразі путінський режим займається геноцидом українців", - нагадує "Атеш".

Україна визнала право інгуського народу на створення незалежної держави

23 лютого 2024 року Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.

За постанову проголосували 248 депутатів.

Ця постанова: