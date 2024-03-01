Проукраїнські партизани почали діяльність в Інгушетії
У п'ятницю, 1 березня, стало відомо, що проукраїнський рух спротиву "Атеш" розпочав свою роботу в Інгушетії
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Агенти "Атеш" поширили агітаційні листівки в місті Магас. Партизани закликають жителів Інгушетії вступати до їхніх лав, - у знак протесту проти злочинної російської влади, яка протягом 80 років утискала цей народ і намагалася його знищити.
"23 лютого 1944 року радянський режим здійснив варварську депортацію чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів. Наразі путінський режим займається геноцидом українців", - нагадує "Атеш".
Україна визнала право інгуського народу на створення незалежної держави
23 лютого 2024 року Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії.
За постанову проголосували 248 депутатів.
Ця постанова:
- визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
- засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування
- національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом Росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;
- підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної
- цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.
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