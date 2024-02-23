Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Верховна Рада визнала право інгуського народу на створення незалежної держави

Верховна Рада визнала право інгуського народу на створення незалежної держави

23 лютого, 2024 п'ятниця
13:18
Світ інгушетія

23 лютого Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко. 

За постанову проголосували 248 депутаів.

Ця постанова:

  • визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
  • засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування
  • національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;
  • підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної
  • цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.

Гончаренко зазначив, що голові Верховної Ради Руслану Сефанчуку доручено надіслати цю постанову всім членам міжнародної спільноти і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу

  • Президент Росії Володимир Путін намагається обмежити інформацію для громадян РФ для того, щоб знизити рівень внутрішньої критики.
Теги:
Україна
Росія
Верховна Рада
Читайте також:
Том Круз
22 лютого, 2024 четвер
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
американські системи ППО Patriot
22 лютого, 2024 четвер
США надали Україні бронетехніку та Patriot без плану довгострокової підтримки, - генінспектор Пентагону
Су-34
22 лютого, 2024 четвер
Сили ППО вдарили по ворожих літаках, використовуючи фактор раптовості, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.74
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
23 лютого
14:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія заплатить у будь-якому випадку
14:02
Анатолій Трубін (ліворуч), Бенфіка - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
13:59
вітер
У Києві та області оголосили штормове попередження
13:53
OPINION
Олексій Мустафін
Заблокувати Польщу
13:40
Джо Байден
"Путін сильно прорахувався": Байден виступив із заявою до другої річниці повномасштабного вторгнення та оголосив нові санкції проти РФ
13:34
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Федієнко запропонував дозволити українцям фіксувати порушення ТЦК на камеру
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський прибув до Львова та зустрівся з прем'єркою Данії Фредеріксен
13:06
Шмигаль
"Готові до розумних компромісів": Шмигаль про переговори з Польщею щодо ситуації на кордоні
13:06
Тарас Кремінь
Кремінь розповів, яку суму штрафів сплатили порушники мовного законодавства у 2022-2024 роках
13:03
Кабмін
Кабмін затвердив весняну індексацію пенсій в Україні на 8%
12:55
Ексклюзив
Євген Дикий
Екскомандир взводу батальйону "Айдар" припустив, що Путін пообіцяв Закарпаття Орбану як вірному союзнику
12:45
На фото: Девін Ретрей
Зірка "Сам удома" Девін Ретрей визнав себе винним у домашньому насильстві
12:38
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
12:33
Фінляндія, Україна
На війні в Україні загинув 21-річний доброволець з Фінляндії
12:33
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі
12:25
Стадіон Динамо ім. Лобановського
УПЛ: Розклад матчів та трансляцій 18-го туру чемпіонату України
12:17
Путін
Британська розвідка пояснила, навіщо Путін продовжує "зачищати" інформпростір у РФ
12:07
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Харчова мафія знову рветься до годівниці міноборони
12:07
Оновлено
санкції проти РФ
ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти РФ, у списках - причетні до депортації українських дітей
12:04
Ексклюзив
блокада кордону
Як українські водії живуть у чергах на кордоні. Репортаж Еспресо
12:03
Андрій Хливнюк
Фронтмен "Бумбокс" та військовий Хливнюк розповів, за яких умов співатиме російськомовні хіти
12:01
Інтерв’ю
Як Росія викрала Крим. Пояснює історик Сергій Громенко
11:58
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт про демобілізацію строковиків
11:48
Ексклюзив
Авдіївка
Окупанти навіть після захоплення Авдіївки бояться пересуватися містом, - Згурець
11:47
Польсько-український конфлікт
У Польщі невідомі висипали український ріпак з трьох зерновозів: Кубраков вимагає покарати причетних
11:28
Огляд
світ, міжнародний огляд
Військова стратегія України: вижити в 2024 році, щоб перемогти в 2025 році. Акценти світових ЗМІ 23 лютого
11:16
Сумська образила свого племінника, який дав інтерв'ю про її доньку Паперну, яка знімається в російських серіалах
11:16
Огляд
Хто може виїжджати за кордон?
Які категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон та чи можна оскаржити рішення про відмову
11:13
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ
11:04
електроенергія
Україна почала торгувати електроенергією з Угорщиною: ситуація в енергосистемі станом на 23 лютого
10:59
Ексклюзив
Сергій Пашинський
"Ніяких нафтопродуктів Курченка не було - це міф": адвокат Федур про справу Пашинського
10:41
автомат
Укроборонпром складатиме стрілецьку зброю відповідно до стандартів НАТО
10:37
Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з Росією: що на ній зображено
10:24
діти, війна з Росією
Депортованим дітям з ТОТ нав'язують прорадянські наративи у таборах у Білорусі, - "Схеми"
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 лютого: долар та євро подорожчали
10:21
Інформаторці РФ, яку завербував її син-бойовик "ДНР", загрожує довічне ув'язнення
10:11
На фото: режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ
Режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіґ стала жінкою року за версією Time і прокоментувала свою відсутність у списку на "Оскар-2024"
10:05
російська армія, мобілізація
Окупанти змушують співробітників підприємств на ТОТ відзначатись у військкоматах, - Атеш
10:02
Придністров'я
"Київ надасть допомогу, якщо Кишинів попросить": посол України про можливість ескалації ситуації у Придністров’ї
10:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому Росія напала на Україну саме зараз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV