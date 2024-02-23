Верховна Рада визнала право інгуського народу на створення незалежної держави
23 лютого Верховна Рада України прийняла в цілому постанову №10344 про визнання права інгуського народу на створення незалежної суверенної національної держави, засудження злочинів Росії проти інгушів та відновлення територіальної цілісності Інгушетії
Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.
За постанову проголосували 248 депутаів.
Ця постанова:
- визнає право інгуського народу на самовизначення та створення незалежної суверенної національної держави;
- засуджує масову депортацію інгушів у 1944 році, розчленування
- національної території інгуського народу, руйнування інгуської національної ідентичності, масові вбивства інгушів у 1992 році, політичні репресії та інші злочини, здійснювані правлячим режимом росії з метою геноцидного знищення інгуської нації;
- підтримує прагнення інгушів до відновлення територіальної
- цілісності інгуського народу та збереження його національної ідентичності.
Гончаренко зазначив, що голові Верховної Ради Руслану Сефанчуку доручено надіслати цю постанову всім членам міжнародної спільноти і закликати їх ухвалити рішення на підтримку інгушського народу
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