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Британська розвідка пояснила, навіщо Путін продовжує "зачищати" інформпростір у РФ

23 лютого, 2024 п'ятниця
12:17
Війна з Росією Путін

Президент Росії Володимир Путін намагається обмежити інформацію для громадян РФ для того, щоб знизити рівень внутрішньої критики

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці нагадують, що 14 лютого Путін підписав закон, який дозволяє конфіскацію майна за "розповсюдження неправдивої інформації про російські збройні сили". Це здебільшого спрямовано на те, щоб змусити "замовкнути" внутрішніх критиків війни проти України.

Перед цим "Комітет з іноземного втручання" Держдуми вніс на розгляд законопроєкт, покликаний розширити сферу віднесення Росії до "небажаних" організацій. Ймовірно, це спрямовано подальше обмеження діяльності російськомовних західних ЗМІ, як-от RFE/RL, Deutsche Well і російська служба BBC.

"Ці кроки є частиною ширшої тенденції російської влади, яка намагається обмежити внутрішнє інформаційне середовище, щоб знизити внутрішню критику та інакомислення. Хоча ця тенденція спостерігається протягом багатьох років, вона значно посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

  • У березні 2023 року держдума РФ прийняла закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки" про війну та на 7 років - за так звану дискредитацію.
  • 14 лютого Путін підписав закон, який передбачає конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі за нібито поширення фейків про армію РФ.
Теги:
Світ
Росія
Володимир Путін
Велика Британiя
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