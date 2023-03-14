Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Держдума ухвалила закон про покарання до 15 років позбавлення волі за фейки про будь-яких учасників спецоперації, у тому числі добровольців, та до 7 років за їх дискредитацію", - йдеться у повідомленні.

Відтепер 15 років можна отримати за "поширення свідомо неправдивої інформації про ЗС РФ, що спричинило тяжкі наслідки".

Якщо ж "фейк" призвів до смерті чи масових заворушень, можна отримати 7 років позбавлення волі.