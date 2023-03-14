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В РФ прийняли закон про позбавлення волі на 15 років за "фейки" про війну

14 березня, 2023 вiвторок
14:51
війна з Росією Держдума Росії

У вівторок, 14 березня, держдума РФ прийняла закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки" про війну та на 7 років - за так звану дискредитацію

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Держдума ухвалила закон про покарання до 15 років позбавлення волі за фейки про будь-яких учасників спецоперації, у тому числі добровольців, та до 7 років за їх дискредитацію", - йдеться у повідомленні.

Відтепер 15 років можна отримати за "поширення свідомо неправдивої інформації про ЗС РФ, що спричинило тяжкі наслідки".

Якщо ж "фейк" призвів до смерті чи масових заворушень, можна отримати 7 років позбавлення волі.

  • Депутат держдуми РФ Андрій Картаполов порадив бізнесу власним коштом купувати системи протиповітряної оборони для "захисту від українських дронів".
Світ
Росія
російська армія
Держдума РФ
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