В РФ прийняли закон про позбавлення волі на 15 років за "фейки" про війну
У вівторок, 14 березня, держдума РФ прийняла закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки" про війну та на 7 років - за так звану дискредитацію
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
"Держдума ухвалила закон про покарання до 15 років позбавлення волі за фейки про будь-яких учасників спецоперації, у тому числі добровольців, та до 7 років за їх дискредитацію", - йдеться у повідомленні.
Відтепер 15 років можна отримати за "поширення свідомо неправдивої інформації про ЗС РФ, що спричинило тяжкі наслідки".
Якщо ж "фейк" призвів до смерті чи масових заворушень, можна отримати 7 років позбавлення волі.
- Депутат держдуми РФ Андрій Картаполов порадив бізнесу власним коштом купувати системи протиповітряної оборони для "захисту від українських дронів".
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