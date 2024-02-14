Путін підписав закон про конфіскацію майна у засуджених за нібито фейки про армію РФ
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який передбачає конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, у тому числі за нібито поширення фейків про армію РФ
Про це інформує Радіо свобода, посилаючись на офіційний портал правової інформації РФ.
Вказано, що до держдуми законопроєкт внесли 22 січня і вже менш ніж за 10 днів його одноголосно ухвалили. Згодом його підтримала Рада федерацій, після чого його мав підписати Путін.
Законом передбачено, що влада зможе конфісковувати "гроші, цінності та інше майно", якщо вони використовувалися або призначалися для "діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації".
Серед статей, за які можуть конфіскувати майно, є поширення так званих фейків про російську армію, дезертирство, невиконання наказу, участь у небажаній організації, а також "публічні заклики, спрямовані проти безпеки держави".
Зазначається, що більшість цих статей було додали до Кримінального кодексу або посилили покарання після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- У березні 2023 року держдума РФ прийняла закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки" про війну та на 7 років - за так звану дискредитацію.
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