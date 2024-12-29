У Ростовській області РФ заявили про атаку дронів: пошкоджено локомотивне депо
У неділю, 29 грудня, у Росії заявили про атаку безпілотників на Ростовську область. У місті Сальськ лунали вибухи, пошкоджено локомотивне депо
Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
За його словами, внаслідок атаки БПЛА в Сальську нібито дістали незначні ушкодження споруди на території локомотивного депо.
"Загоряння на місці падіння БПЛА відсутнє. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. На місце виїхали чергові служби", - відзвітував Слюсар.
Згодом він уточнив, що нібито біля Сальська збито ще один дрон.
У російському міністерстві оборони також звітують про збиття двох начебто українських безпілотників над територією Ростовщини, одного над Брянською областю і ще одного - над Орловською областю РФ.
Тим часом у соцмережах публікують кадри прольоту та збиття дрона над російським містом.
- Напередодні російські окупанти випустили по Україні ракети та ударні безпілотники. Оборонцям неба вдалося знищити 9 ворожих повітряних цілей.
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