У Ростовській області РФ заявили про атаку дронів: пошкоджено локомотивне депо

Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

За його словами, внаслідок атаки БПЛА в Сальську нібито дістали незначні ушкодження споруди на території локомотивного депо.

"Загоряння на місці падіння БПЛА відсутнє. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. На місце виїхали чергові служби", - відзвітував Слюсар.

Згодом він уточнив, що нібито біля Сальська збито ще один дрон.

У російському міністерстві оборони також звітують про збиття двох начебто українських безпілотників над територією Ростовщини, одного над Брянською областю і ще одного - над Орловською областю РФ.

Тим часом у соцмережах публікують кадри прольоту та збиття дрона над російським містом.