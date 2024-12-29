Сили ППО вночі знищили 9 із 10 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:00 28 грудня ворог здійснив пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської області по Курщині та Сумщині.

Також війська РФ атакували Україну 10 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із Криму.

У результаті бойової роботи підрозділів зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп на Миколаївщині збито 9 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів.