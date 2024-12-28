У Московській області вибух на залізниці знищив вагони поїзда, що забезпечував логістику російських окупантів, - ГУР
Вночі 27 грудня на залізничній станції у Воскресенську Московської області РФ відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда, що забезпечував логістику російської армії
Про це повідомляє ГУР.
"27 грудня 2024 року о першій ночі на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ Московської області відбувся вибух, який знищив вагони вантажного поїзда ― держава-агресор використовувала їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.
Масштаб завданих агресору збитків встановлюється.
У ГУР зауважили, що судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки вибуху, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська ― "страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає".
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