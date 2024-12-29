"Ускладнить логістику і зв'язок": бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання окупантів на Донеччині
У тимчасово окупованій Донецькій області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що пожежа також пошкодила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області Росії.
До того ж унаслідок підпалу зруйновано три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області РФ.
"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії - важливий процес, який не припиняється", - наголосили у розвідці.
- Нещодавно завдяки співробітникам ГУР по скупченню російських офіцерів 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ у Запорізькій області та їхніх транспортних засобів завдано високоточного удару з HIMARS.
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