"Ускладнить логістику і зв'язок": бійці ГУР знищили телекомунікаційне обладнання окупантів на Донеччині

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.



Зазначається, що пожежа також пошкодила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області Росії.

До того ж унаслідок підпалу зруйновано три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області РФ.

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії - важливий процес, який не припиняється", - наголосили у розвідці.