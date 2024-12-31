У Севастополі заявили про атаку безпілотників

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Близько опівночі він написав, що у місті пролунав вибух. За словами окупанта, російська ППО нібито збила 2 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря.

За пів години Развожаєв знову написав про вибухи. Мовляв, росіяни відбили спробу атаки надводних безпілотників і знищили один безекіпажний катер.

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"За попередньою інформацією, вже збито кілька повітряних цілей у повітрі над морем і 1 безекіпажний катер на віддалі від берега. Усі служби приведені в стан бойової готовності", - написав окупаційний губернатор о 00:42.

У атаці Развожаєв звинуватив Україну.