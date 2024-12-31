У Севастополі заявили про атаку безпілотників
У тимчасово окупованому Севастополі уночі 31 грудня пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку безпілотників з повітря та моря
Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
Близько опівночі він написав, що у місті пролунав вибух. За словами окупанта, російська ППО нібито збила 2 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря.
За пів години Развожаєв знову написав про вибухи. Мовляв, росіяни відбили спробу атаки надводних безпілотників і знищили один безекіпажний катер.
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"За попередньою інформацією, вже збито кілька повітряних цілей у повітрі над морем і 1 безекіпажний катер на віддалі від берега. Усі служби приведені в стан бойової готовності", - написав окупаційний губернатор о 00:42.
У атаці Развожаєв звинуватив Україну.
- 29 грудня у Росії заявили про атаку безпілотників на Ростовську область. У місті Сальськ лунали вибухи, пошкоджено локомотивне депо.
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