У Defense Express розповіли, до яких ударів українських захисників росіяни не були готові у 2024 році
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, до ударів якою зброєю та по яких об’єктах росіяни не були готові у 2024 році
Про це він розповів в етері Еспресо.
Іван Киричевський зазначив, що ворог виявився неготовим до ударів далекобійними дронами по об’єктах нафтопереробної промисловості РФ.
"З формальної точки зору росіяни могли знати, що у нас є різні пропелерні безпілотники, які мають відносно невеликий боєзапас, але можуть застосовуватись для ударів по різним об’єктам на території РФ. Можливо, вони думали, що ціллю цих ударів будуть тільки, наприклад, аеродроми стратегічної авіації. Ну, факт є фактом, що для відбиття кампанії наших дронових ударів, для якої було використано відносно мала кількість наших дронів-камікадзе, росіяни по різним причинам виявилися неготовими", - розповів він.
За словами військового експерта, в українському суспільстві дещо завищені здібності росіян адаптуватися до подібних військових викликів.
"Тому саме дрони-камікадзе далекобійні, можна назвати нашим озброєнням, що для росіян стало ну таким, найбільш реальним сюрпризом у 2024 році. Все інше, що дало росіянам, даруйте, прикурити, це все скоріше якраз те, що ми в чомусь заодно завищуємо здатність росіян адаптовуватись до тої обстановки, яка вона є насправді", - зауважив експерт.
18 грудня російська влада заявила про нібито ракетну атаку на Ростовську область. У Центрі протидії дезінформації кажуть, що під обстрілом опинилось одне з найбільших хімічних підприємств РФ.
У ніч на 19 грудня росіяни повідомили про атаку дронів - нібито збито 84 БПЛА. У Ростовській області Сили оборони уразили Новошахтинський НПЗ.
- У ніч на 8 листопада росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові, де внаслідок цього сталося займання.
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