У Defense Express розповіли, до яких ударів українських захисників росіяни не були готові у 2024 році

Про це він розповів в етері Еспресо.

Іван Киричевський зазначив, що ворог виявився неготовим до ударів далекобійними дронами по об’єктах нафтопереробної промисловості РФ.

"З формальної точки зору росіяни могли знати, що у нас є різні пропелерні безпілотники, які мають відносно невеликий боєзапас, але можуть застосовуватись для ударів по різним об’єктам на території РФ. Можливо, вони думали, що ціллю цих ударів будуть тільки, наприклад, аеродроми стратегічної авіації. Ну, факт є фактом, що для відбиття кампанії наших дронових ударів, для якої було використано відносно мала кількість наших дронів-камікадзе, росіяни по різним причинам виявилися неготовими", - розповів він.

За словами військового експерта, в українському суспільстві дещо завищені здібності росіян адаптуватися до подібних військових викликів.

"Тому саме дрони-камікадзе далекобійні, можна назвати нашим озброєнням, що для росіян стало ну таким, найбільш реальним сюрпризом у 2024 році. Все інше, що дало росіянам, даруйте, прикурити, це все скоріше якраз те, що ми в чомусь заодно завищуємо здатність росіян адаптовуватись до тої обстановки, яка вона є насправді", - зауважив експерт.