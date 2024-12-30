У Московській області партизани підпалили два локомотиви, що мали відправитися на ТОТ України, - Андрющенко
Уночі 30 грудня партизани знищили два локомотиви у Московській області РФ, які мали бути відправлені на тимчасово окуповані території України
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Як зазначається, о 03:10 (2:10 по Москві) учасники Маріупольського спротиву на станції Дмитров Московської області РФ підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014, який після капітального ремонту на Дмитрівському машинобудівному заводі (ДМЗ) планували відправити на окуповані території.
"Не склалося. Головний вагон електропоїзда повністю вигорів. Вартість одного вагону - 50 млн рублів", - йдеться у дописі.
Крім цього, о 03:20 по Москві було здійснено диверсію із підпалом тепловоза в депо Лобня Московської області. За попередніми результатами він зазнав безповоротних втрат.
- У ніч з 5 на 6 грудня представник партизанського руху "Атеш" вчинив диверсію у передмісті Москви. Він спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов.
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