У Московській області партизани підпалили два локомотиви, що мали відправитися на ТОТ України, - Андрющенко

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначається, о 03:10 (2:10 по Москві) учасники Маріупольського спротиву на станції Дмитров Московської області РФ підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014, який після капітального ремонту на Дмитрівському машинобудівному заводі (ДМЗ) планували відправити на окуповані території.

"Не склалося. Головний вагон електропоїзда повністю вигорів. Вартість одного вагону - 50 млн рублів", - йдеться у дописі.

Крім цього, о 03:20 по Москві було здійснено диверсію із підпалом тепловоза в депо Лобня Московської області. За попередніми результатами він зазнав безповоротних втрат.