Українські військові знищили російський штаб на ТОТ Запоріжжя: є загиблі та поранені серед окупантів
У тимчасово окупованій Запорізькій області українські воїни провели спецоперацію зі знищення ворожого штабу разом з російськими окупантами
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Як зазначається, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили в окупованій Запорізькій області ворожий штаб.
Згодом у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” бійці завдали по об’єкту ракетного удару. У результаті спецоперації було знищено штаб російських окупантів.
Крім того, за даними розвідки, загинуло шестеро загарбників, ще троє зазнали важких поранень.
- Днем раніше бійці ГУР знищили чотири об’єкти з телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники у тимчасово окупованій Донецькій області.
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