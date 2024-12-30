Українські військові знищили російський штаб на ТОТ Запоріжжя: є загиблі та поранені серед окупантів

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Як зазначається, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили в окупованій Запорізькій області ворожий штаб.



Згодом у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” бійці завдали по об’єкту ракетного удару. У результаті спецоперації було знищено штаб російських окупантів.

Крім того, за даними розвідки, загинуло шестеро загарбників, ще троє зазнали важких поранень.