У грудні у РФ згоріли 9 потягів, що транспортували зброю, - ГУР

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"У грудні 2024 року на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

У ГУР опублікували список знищеної техніки:

один теплотяг 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д (Московська область);

два електротяги ВЛ-80 (Рязанська область);

один локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменська область);

один електротяг ВЛ-80 (Ростовська область);

один теплотяг УТМ-2М (Свердловська область).