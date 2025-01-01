У грудні у РФ згоріли 9 потягів, що транспортували зброю, - ГУР
Упродовж грудня на території Росії під час пожеж було знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку окупанти використовували для транспортування зброї та боєприпасів
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
"У грудні 2024 року на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", – йдеться у повідомленні.
У ГУР опублікували список знищеної техніки:
- один теплотяг 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д (Московська область);
- два електротяги ВЛ-80 (Рязанська область);
- один локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменська область);
- один електротяг ВЛ-80 (Ростовська область);
- один теплотяг УТМ-2М (Свердловська область).
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