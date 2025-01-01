У чотирьох аеропортах РФ призупинили польоти, в низці областей повідомили про атаки безпілотників

Про це повідомила російська державна пропагандистська агенція РІА "Новости" з посиланням на Росавіації.

У цих аеропортах тимчасово не приймають і не відправляють рейси "з метою безпеки".

За даними міноборони Росії, низка областей країни-агресора увечері 1 січня начебто зазнала атак безпілотників.

"У період із 17:30 до 20:00 за московським часом (від 16:30 до 19:00 за Києвом, – ред.) черговими засобами ППО знищено 19 українських безпілотних літальних апаратів: десять БПЛА над територією Білгородської області, три – над територією Курської області, два – над територією Воронезької області, два над територією Брянської області та два над територією Ростовської області", – йдеться в повідомленні міноборони Росії.

Згодом міністерство країни-агресора відзвітувало , начебто засоби ППО збили ще 14 "українських безпілотних літальних апаратів" у період від 20:00 до 22:00 за московським часом (19:00 – 21:00 за Києвом). За версією міноборони РФ, два БПЛА збили над територією Білгородської, чотири – над територією Воронезької, п'ять – над територією Ростовської, два – над територією Тульської та один – над територією Орловської областей.

Офіційної інформації українських військових щодо цих повідомлень не було.