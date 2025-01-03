Україна розробляє модифікацію ракети "Трембіта", яка зможе долетіти до Москви, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph.

Український уряд поспішає розробити зброю, яку зможе побудувати, оплатити та використовувати самостійно на тлі ризиків припинення військової допомоги з боку нової адміністрації президента США Дональда Трампа.

Видання зазначає, що нова українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності".

"Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси - передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 190 миль (понад 300 км, - ред.), Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження", - йдеться у повідомленні.

Базова версія "Трембіти", яка розробляється з 2023 року, коштує $10 тис., має радіус дії 90 миль (144,8 км). Українська фірма PARS, яка будує "Трембіту", працює над більшою, далекобійнішою версією, яка повинна мати можливість досягти Москви, розташованої за 643,7 км від українського кордону.

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Зазначається, що удосконалена версія, яка має бути готова приблизно через рік, коштуватиме понад $10 тис., але все одно буде потенційно найдешевшим далекобійним боєприпасом у світі.

The Telegraph зауважує, що "Трембіта" не може зрівнятися з ATACMS, Storm Shadow чи SCALP, бо їй не вистачає "корисного навантаження американського боєприпасу, проникаючої сили британських і французьких боєприпасів і точності всіх трьох".

"Шквал "Трембіт" може добре спрацювати, скажімо, проти розгалуженого фабричного комплексу. Хоча, можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів", - йдеться у матеріалі.

Також, на думку авторів видання, покладаючись більше на власну зброю, "українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей".