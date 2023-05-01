Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Вагому роль в організації оборони і безпеки України відіграють волонтери. Ця волонтерська група, яка має певні напрацювання у ракетних технологіях запропонувала свій варіант ракети. Наскільки я зрозумів, використовуються нетрадиційні методи для приведення її в рух - мова може йти про імпульсний двигун. Судячи з задумки, вони є потужно", - сказав він.

За словами Рябих, для того, щоб нам вирішити питання протистояння з РФ, в тому числі треба перевантажувати її ППО.

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"Запропонована волонтерами ракета на порядок дешевше тих, які використовують системи ППО. Вона доволі низькотехнологічна, щоб вироблятися кустарно. Втім вона може бути доволі ефективною - у зарядженому стані вона може важити до 100 кг і нести 20 кг вибухової речовини, вражати цілі на відстані до 140 кг. По задумах, такі ракети дешеві можуть використовуватися для завдавання ударів по цілях на оперативну глибину. Наприклад, щоб порушити логістичне забезпечення. Так і, наприклад, для перевантаження ППО, яка в них і так дірява", - вважає експерт.