Канадський музикант Ніл Янг розпочне європейський тур безкоштовним концертом в Україні
Музикант Ніл Янг і Chrome Hearts вирушать у європейський тур Love Earth. Він розпочнеться безкоштовним концертом в Україні, проте подробиці наразі невідомі
Про це артист оголосив на своєму офіційному сайті.
79-річний канадський музикант Ніл Янг дасть безкоштовний концерт в Україні напередодні європейського туру. Наразі невідомо, де і коли відбудеться шоу, але це буде перший виступ в Україні за довгу кар’єру Янга.
"Ніл Янг і Chrome Hearts відкриють майбутній тур по Європі Love Earth безкоштовним концертом в Україні для всіх! Зараз ми ведемо переговори та оголосимо подробиці тут, на NeilYoungArchives. Продовжуйте запалювати у вільному світі", - зазначив музикант.
Як пише Rolling Stone, незрозуміло, де саме і коли відбудеться це шоу, але офіційно тур розпочнеться 18 червня в Реттвік, Швеція. Раніше Янг ніколи не давав концерти в Україні, але він активно підтримує українців з моменту її повномасштабного вторгнення Росії. Він також надзвичайно критично ставився до президента Трампа.
"Лоялісти ніколи не будуть сильнішими за патріотів, а патріоти становлять більшість тут, у США. Наші патріоти вийдуть на вулиці на мирну демонстрацію. У нашій країні настане момент істини, і ми покажемо світові, хто ми є насправді. США знову будуть лідером вільного світу", - написав Янг наприкінці минулого місяця в дописі під назвою "Більше не лідер вільного світу".
У жовтні Янг підтримав Камалу Гарріс на президентських виборах.
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