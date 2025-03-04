Сили ППО за ніч знищили 65 із 99 російських БПЛА
У ніч на вівторок, 4 березня, російські окупанти атакували регіони України безпілотниками. Оборонцям неба вдалося знищити 65 ворожих дронів
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
З 19:00 3 березня окупанти запустили по Україні 99 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Уранці військові підтвердили збиття 65 ворожих дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 32 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина. Зокрема, в Одесі через атаку постраждали люди, у Сумах дрон влучив у поліклініку.
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