Росіяни можуть почати видобуток цирконію біля Маріуполя і спричинити масштабну екологічну катастрофу, - Андрющенко
В контексті розмов про корисні копалини, яких в Україні багато, росіяни можуть спровокувати екологічну катастрофу
Про це розповів керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"Ситуація містить значні ризики. У районі селища Нікольське, що за 18 км від Маріуполя, є великі запаси цирконію. Це унікальні поклади з точки зору їхньої цінності, вони знаходяться майже на поверхні, і для видобутку не потрібні значні фінансові вкладення. Раніше вже були спроби розробки цих родовищ, що спричинило своєрідну "революцію" під Маріуполем. Є побоювання, що росіяни можуть розпочати незаконний видобуток або навіть запропонувати ці ресурси Сполученим Штатам", - повідомив він.
Це створює загрозу масштабної екологічної катастрофи, яка й без того розгортається в Маріуполі, зокрема у сфері водопостачання, зауважив Андрющенко.
"Якщо такі роботи почнуться, це може завдати непоправної шкоди всьому регіону Приазов’я — від Маріуполя до Бердянська", - додав ексрадник міського голови Маріуполя.
- Раніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін запросив іноземних партнерів, зокрема США, до спільної роботи у сфері рідкісноземельних металів. Зокрема, пропонував розробляти їх на окупованих територіях України.
- Згодом повідомили, що росіяни пропонували США видобувати рідкісноземельні копалини на Донбасі та на Запоріжжі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.99
- Актуальне
- Важливе