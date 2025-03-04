Росіяни можуть почати видобуток цирконію біля Маріуполя і спричинити масштабну екологічну катастрофу, - Андрющенко

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Ситуація містить значні ризики. У районі селища Нікольське, що за 18 км від Маріуполя, є великі запаси цирконію. Це унікальні поклади з точки зору їхньої цінності, вони знаходяться майже на поверхні, і для видобутку не потрібні значні фінансові вкладення. Раніше вже були спроби розробки цих родовищ, що спричинило своєрідну "революцію" під Маріуполем. Є побоювання, що росіяни можуть розпочати незаконний видобуток або навіть запропонувати ці ресурси Сполученим Штатам", - повідомив він.

Це створює загрозу масштабної екологічної катастрофи, яка й без того розгортається в Маріуполі, зокрема у сфері водопостачання, зауважив Андрющенко.

"Якщо такі роботи почнуться, це може завдати непоправної шкоди всьому регіону Приазов’я — від Маріуполя до Бердянська", - додав ексрадник міського голови Маріуполя.