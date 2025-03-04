Зеленському варто запропонувати амністію в нейтральній країні, – Маск

Про це Маск написав у соцмережі Х.

Так Ілон Маск прокоментував допис американського політичного оглядача та колишнього юриста Рогана О'Гендлі, який назвав Зеленського "диктатором" і зазначив, що президент України, нібито, "знає, що якщо закінчиться війна, закінчиться його влада".

"Правда. Як би неприємно це не було, Зеленському треба запропонувати якусь амністію у нейтральній країні в обмін на мирне відновлення демократії в Україні", – написав Маск у відповідь на допис О'Гендлі.