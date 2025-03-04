"Зеленський навіть не в грі": сенатор-республіканець Тубервіль заявив, що рішення про майбутнє України прийматимуть Путін, Трамп і "люди з нашого боку"

Про це пише The Hill.

"Зеленський збирається грати жорстко, але знаєте що? Він навіть не в грі. Це будуть Путін, президент Трамп і люди на нашому боці, які в кінцевому підсумку приймуть рішення для майбутнього України", - заявив Тубервіль.

Крім цього, він різко розкритикував Зеленського, припустивши, що він "з якихось причин хоче, щоб війна продовжувалася". Також він каже, що український президент помилився б, якби вважав, що США продовжать надавати військову допомогу Україні.

Хто такий Тубервіль і що він каже про Україну

Томмі Тубервіль - сенатор від штату Алабама. Він є колишнім футбольним тренером. Раніше посадовець проводив аналогію між ситуаціями на полі бою і на футбольному полі.

"Скажімо, це футбольна гра, і ви [виграєте] три тачдауни. Чому ви маєте укладати якусь угоду, коли ви виграєте? Хлопець перемагає", - казав Тубервіль.

Крім цього, рік тому сенатор виступав проти допомоги Україні, бо подивився інтервʼю, в якому Путін сказав, що хоче "миру".