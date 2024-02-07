"Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору": Зеленський про необхідність посилення санкцій проти РФ
Сенат США провалив законопроєкт щодо допомоги України
Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою
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