США намагаються знайти "план Б" щодо допомоги Україні, яку блокують у палаті представників, - The Hill
Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників Майка Джонсона
Про це повідомляє The Hill.
У матеріалі зазначено, що законодавці намагаються знайти альтернативний підхід, аби щонайшвидше схвалити допомогу Україні.
Конгресмен-демократ Грегорі Мікс висловився, що серед варіантів "найбільш багатообіцяльною тактикою" є петиція про звільнення спікера палати представників Майка Джонсона. Цей процедурний механізм дозволяє 218 законодавцям ухвалювати законопроєкти, які спікер відмовляється розглядати.
Проте видання зауважує, такі петиції не часто здобувають підтримку, оскільки вони спонукають членів партії протистояти власному керівництву.
Водночас Мікс зазначив, що він розмовляє з республіканцями щодо петиції. Він вважає, що це "найбільш життєздатний шлях до отримання допомоги Україні, враховуючи запеклу опозицію Джонсона".
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