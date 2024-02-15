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США намагаються знайти "план Б" щодо допомоги Україні, яку блокують у палаті представників, - The Hill

15 лютого, 2024 четвер
18:58
Світ Прапор США

Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників Майка Джонсона

Про це повідомляє The Hill.

У матеріалі зазначено, що законодавці намагаються знайти альтернативний підхід, аби щонайшвидше схвалити допомогу Україні.

Конгресмен-демократ Грегорі Мікс висловився, що серед варіантів "найбільш багатообіцяльною тактикою" є петиція про звільнення спікера палати представників Майка Джонсона. Цей процедурний механізм дозволяє 218 законодавцям ухвалювати законопроєкти, які спікер відмовляється розглядати.

Проте видання зауважує, такі петиції не часто здобувають підтримку, оскільки вони спонукають членів партії протистояти власному керівництву.

Водночас Мікс зазначив, що він розмовляє з республіканцями щодо петиції. Він вважає, що це "найбільш життєздатний шлях до отримання допомоги Україні, враховуючи запеклу опозицію Джонсона".

  • 8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.
  • У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.
  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
  • 14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.
Теги:
Україна
Війна з Росією
республіканці
США
допомога США Україні
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