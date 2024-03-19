Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байден заявив, що дійшов згоди з лідерами конгресу щодо бюджету США

Байден заявив, що дійшов згоди з лідерами конгресу щодо бюджету США

19 березня, 2024 вiвторок
22:38
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден узгодив з республіканцями й демократами в конгресі законопроєкт про фінансування уряду США до кінця фінансового року, тобто до кінця вересня

Про це йдеться в заяві президента США щодо державного фінансування, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Ми дійшли згоди з лідерами конгресу щодо подальших дій у питанні законопроєктів про фінансування уряду до кінця року. Палата представників і Сенат зараз працюють над завершенням розробки пакета, який можна швидко винести на розгляд, і я негайно його підпишу", – зазначено в заяві Байдена.

"Голос Америки" нагадав, що найгострішим питанням цього законопроєкту було обговорення фінансування міністерства внутрішньої безпеки США, зокрема через ситуацію на південному кордоні США. Демократи й республіканці по-різному підходять до розв'язання питання нелегальної міграції.

За правилами палата представників має три дні на розгляд законопроєкту, перед тим як винести його на голосування.

Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що пріоритет для палати представників – затвердження бюджетного законодавства. Мовляв, лише після цього він може винести на розгляд законопроєкт про фінансування України й інших партнерів.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.

19 березня під час пресконференції за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що він продовжуватиме співпрацю зі своїми колегами, аби допомога США Україні стала можливою
Теги:
Україна
Джо Байден
США
допомога Україні
допомога США Україні
Читайте також:
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Маріуполь драмтеатр
16 березня, 2024 субота
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.36
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
23:37
Томас Бах
Олімпіада-2024: як "нейтральні" росіяни та білоруси виступатимуть у Парижі. Пояснення МОК
23:36
польскі фермери, блокада кордону
Близько 70 тис. польських фермерів вийдуть на загальнонаціональний страйк 20 березня
23:01
В'ячеслав Гладков
На Білгородщині обмежують пересування, встановлюють блокпости та евакуюють дітей
22:51
Оновлено
«Рамштайн», 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України
ППО, снаряди та далекобійні ракети: у Німеччині відбулася 20-та зустріч у форматі "Рамштайн"
22:34
Сергій Наришкін
"Франція готує до відправки в Україну 2 тис. солдатів": російська розвідка запустила фейк
22:29
Держдепартамент США
КНДР не надає зброю РФ безплатно: у Держдепі припустили, що натомість прагне отримати Пхеньян
22:09
Рустем Умєров
"Ми отримали допомогу і їдемо з результатами": Умєров підсумував 20-й "Рамштайн"
21:50
Анджей Дуда
РФ може наростити військовий потенціал і бути здатною атакувати НАТО у 2026 році, - Дуда
21:37
Ексклюзив
F-16 Нідерланди
Експерт з авіації пояснив, чим мають бути оснащені F-16 для паритету з РФ
21:12
Дональд Трамп
Трамп заявив, що в разі його президентства США не вийдуть з НАТО, доки союзники з Європи "гратимуть чесно"
21:01
Окупанти привезли на ТОТ України "автолавки" замість зруйнованих магазинів
20:39
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Може проходити через Москву": Данілов відреагував на погрози Путіна про "санітарну зону"
20:33
Аналітика
Сергій Згурець
20-й "Рамштайн" та позитивні рішення від європейських країн на підтримку України. Колонка Сергія Згурця
20:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
20:07
Юлія Бялецька
Українка Юлія Бялецька отримала премію ЄС для жінок-інноваторів
20:03
Вкусно - и точка
У Білгороді закрили фастфуд "Вкусно - и точка"
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Шість років для "п’ятого" Путіна
19:31
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Протягом доби Сили оборони відбили 11 російських атак на Авдіївському напрямку, було зафіксовано 67 бойових зіткнень, - Генштаб
19:19
Андрій Гонковський і Тана Пренткович
Блогер Гонковський, якого в січні помітили на Мальдівах, не повертався в Україну, - ЗМІ
19:11
Британія і Україна
Британія прийме наступний саміт 47 лідерів Європейської політичної спільноти
19:07
Німеччина
У Німеччині офіцера агентства військових закупівель звинуватили в шпигунстві на РФ
19:01
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Починаючи з квітня у нас буде достатньо боєприпасів", - Шмигаль
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 755-го дня війни: У Пентагоні запевнили, що не дозволять Україні програти у війні, а ЄС планує цього місяця надіслати 500 тис. снарядів
18:53
Тібо Куртуа
Конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа отримав нову травму
18:43
На фото: Емма Томпсон
Лауреатка "Оскара" Емма Томпсон у день народження Ліни Костенко прочитала її вірш
18:34
міністр оборони США Ллойд Остін
"Буду продовжувати співпрацю, щоб це стало можливо": Остін про американську допомогу Україні
18:34
Ексклюзив
ФСБ
ФСБ за найближчі два роки перетвориться на ще одну армію у РФ: політичний експерт Денисенко про наслідки "виборів" Путіна
18:32
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Україна - Боснія і Герцеговина: скаути європейського гранда приїдуть на матч заради двох українців
18:28
Ексклюзив
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
18:14
зелена комета
Вчені показали новий знімок "Комети диявола", яка невдовзі має пролетіти біля Землі
18:13
На фото: Кейт Міддлтон відвідала США
На тлі чуток про смерть та пластичну операцію Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили в магазині
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
Як інтелігент перетворюється на хама
17:55
протезування у центрі "Незламні"
У Мінсоцполітики назвали суму, яку виділили на протезування військових у 2023 році
17:55
PR
Безпечна та міцна натяжна стеля: як зрозуміти, який варіант обрати?
17:43
Томас Бах, Володимир Путін
У МОК відреагували на ідею Макрона "заморозити" війну в Україні на час Олімпіади-2024
17:42
Естонія
Україна розпочала переговори з Естонією щодо двосторонньої безпекової угоди
17:39
До кінця березня ЄС планує передати Україні 500 тис. снарядів
17:24
колайдер
Близько 500 вчених, пов'язаних з РФ, відсторонять від досліджень на Великому адронному колайдері
17:24
Ексклюзив
конгрес США
Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко
17:20
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни прослуховують розмови населення ТОТ, щоб виявити "нелояльних мешканців", - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV