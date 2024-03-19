Байден заявив, що дійшов згоди з лідерами конгресу щодо бюджету США

Про це йдеться в заяві президента США щодо державного фінансування, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Ми дійшли згоди з лідерами конгресу щодо подальших дій у питанні законопроєктів про фінансування уряду до кінця року. Палата представників і Сенат зараз працюють над завершенням розробки пакета, який можна швидко винести на розгляд, і я негайно його підпишу", – зазначено в заяві Байдена.

"Голос Америки" нагадав, що найгострішим питанням цього законопроєкту було обговорення фінансування міністерства внутрішньої безпеки США, зокрема через ситуацію на південному кордоні США. Демократи й республіканці по-різному підходять до розв'язання питання нелегальної міграції.

За правилами палата представників має три дні на розгляд законопроєкту, перед тим як винести його на голосування.

Раніше спікер Майк Джонсон заявляв, що пріоритет для палати представників – затвердження бюджетного законодавства. Мовляв, лише після цього він може винести на розгляд законопроєкт про фінансування України й інших партнерів.

Ситуація з пакетом допомоги США Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні.

14 лютого спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися із Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні.

29 лютого Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

1 березня після голосування у конгресі Байден підписав закон, який тимчасово продовжить фінансування федеральних установ, аби запобігти урядовому шатдауну в державі.

12 березня Білий дім оголосив про надання Україні військової допомоги на $300 млн. Це - перший пакет озброєнь від Сполучених Штатів Америки в 2024 році.

13 березня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив, що Україна може отримати $8,5 млрд із заблокованого пакета допомоги у вигляді кредиту

14 березня лідер демократичної меншості у палати представників конгресу США Гакім Джеффріс заявив, що нижня палата конгресу США повинна ухвалити законопроєкт щодо фінансової допомоги для України до 22 березня.

Того ж дня Майк Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що нижня палата конгресу США підготує свій законопроєкт щодо допомоги Україні, який передбачатиме підтримку у вигляді ленд-лізу або кредиту.

Білий дім натомість назвав найкращим способом підтримати Україну ухвалення двопартійного законопроєкту на понад $60 млрд і закликав спікера Джонсона винести документ на розгляд.

15 березня міноборони США розкритикувало ініціативу Джонсона про підтримку України у вигляді кредиту замість ухвалення двопартійного законопроєкту з допомогою на понад $60 млрд.