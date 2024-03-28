"Ухвалення допомоги для України критично важливе": Зеленський поговорив зі спікером палати представників Джонсоном
Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спікером палати представників конгресу США Майком Джонсоном
Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у Telegram.
"Провів телефонну розмову зі спікером палати представників Джонсоном. Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський розповів конгресмену про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору.
"У цій ситуації швидке ухвалення конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", - наголосив президент.
Окрім цього співрозмовники обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.
- Очільник комітету палати представників республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня (31 березня).
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