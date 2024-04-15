Причина цьому брак ресурсів, не людських, а технічних. Однак, судячи з усього, я і не тільки я помилився. І причина цьому Китай.

Останні марші колон техніки на Донбасі показують, що попри колосальні втрати, орки мають можливість швидко відновлювати та виробляти техніку в достатній кількості, щоб підтримувати темп наступу. Це викликало здивування, з огляду на ту інформацію, яку ми мали про їхні спроможності. Також ми явно не бачили китайської техніки, яка б вказувала на допомогу. Однак Китай допоміг не цим. Судячи з усього, він допоміг верстатами та компонентами. Тому можна спостерігати, як горять сотні російських БМП, але вони швидко модернізують і виробляють нові.

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Поки США не можуть прийняти жалюгідний пакет допомоги нам, Китай тихо створив умови, щоб Путін не програв. На цьому фоні погрози американських політиків китайцям виглядають ще жалюгідніше.

Тому, повертаючись до питання великого наступу, — він уже йде, і його ціль захопити весь Донбас. Але всі інші можливі наступи залежать виключно від масштабу російських втрат, понесених в цьому наступі. На жаль, у нас все менше чим їм ці втрати робити.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист