Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Вагнерівці займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких РФ завезла в Україну

Вагнерівці займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких РФ завезла в Україну

2 березня, 2024 субота
21:48
Війна з Росією ПВК Вагнер

Інструктори з колишньої ПВК Вагнера зараз займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких росіяни завезли на війну в Україну

Про це SPRAVDI повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

За інформацією ЦНС, у різних регіонах тимчасово окупованої частини України помічені бойовики з Куби та Непалу. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах під наглядом інструкторів з колишньої ПВК Вагнера.

"Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в ЦНС, найманці отримують більші виплати, ніж росіяни, адже їхнє життя коштує дорожче.

  • 24 лютого темношкірі найманці російських терористів прибули в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Куба
окуповані території
окупанти
Вагнергейт
Військові новини
Читайте також:
Кримський міст
2 березня, 2024 субота
У Берліні пообіцяли відреагувати на російські звинувачення генералів Бундесверу в розмовах про удар ракетами Taurus по Кримському мосту
Дмитро Пєсков
1 березня, 2024 п'ятниця
У Кремлі відреагували на коментар Карлсона про "денацифікацію України"
Володимир Путін
1 березня, 2024 п'ятниця
"Польща реанімувала амбіції та наміри на українські території": російські фейки та маніпуляції за 29 лютого
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 березня
21:43
Оновлено
Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО
Біля порту Бронка у Петербурзі спрацювала ППО
21:21
Ексклюзив
Угорщина - ЄС
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
21:14
Герман фон Ейхгорн
Цей день в історії: війська України, Німеччини та Австрії спільно звільнили Київ від більшовиків
21:08
Андрій Шевченко
Шевченко заявив про дефіцит бюджету УАФ у 105 млн гривень
21:00
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі: серед 8 вбитих є двоє дітей
20:47
Фінляндія, Україна
"Кошти слід знайти негайно" : міністр оборони Фінляндії про закупівлю зброї та боєприпасів для України
20:40
Ексклюзив
Такер Карлсон
Карлсон заявив, що "нацизм" в Україні є нісенітницею й водночас повторив усі російські наративи, - дипломат Моцик
20:25
Макс Ферстаппен, Формула-1
Формула-1: Ферстаппен виграв першу гонку сезону
20:19
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Зеленський дозволив Сирському будь-які кадрові зміни у ЗСУ
20:18
Оновлено
"Ворскла" - "Верес" 2:1
"Динамо" здолало "Чорноморець", а "Ворскла" вирвала перемогу у "Вереса": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
20:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 березня скільки коштують долар, євро та злотий
20:08
OPINION
Ігор Луценко
Йому наснилося, що Європа готується до війни...
19:44
Інтерв’ю
Джон Болтон
Посол Болтон: Шанси, що адміністрація Байдена погодиться з заявами Макрона, дорівнюють нулю
19:40
Сухопутні війська ЗСУ
За добу на фронті відбулось 70 боєзіткнень, ворог 22 рази намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
19:27
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Росіяни просуваються на Авдіївському напрямку через слабку оборону, - NYT
19:27
Ексклюзив
"Сіре" Придністров'я є вигідним для місцевих керівників, іти на війну там не хочуть, - політолог Левусь
18:59
OPINION
Микола Княжицький: Макрон налякав Путіна
18:55
Су-34
Українці вполювали ще один російський Су-34
18:38
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Путін порушив золоте правило розвідки: експерт Ступак про поширення розмов з бундесверу щодо удару Taurus по Кримському мосту
18:24
В районі Авдіївки віддав життя за Україну педагог зі столичної Дарниці Тарас Лемешко
18:11
Ексклюзив
Марк Фейгін
У разі перемоги чи то Трампа, чи то Байдена хвилювань у США не уникнути, - Фейгін
18:08
російські автомобільні номери
Після 10 березня у Литві конфісковуватимуть авто з російськими номерами
18:05
екоактивісти облили фарбою фасад німецької канцелярії
"Допоможіть вашим дітям!" Екоактивісти обмалювали вхід до уряду Німеччини
18:01
OPINION
Не тільки вибори. В українсько-польських непорозумінь глибші корені
18:00
Марґот Роббі
Не лише в ролі ляльки: топ-5 найкращих комедій з Марґо Роббі
17:58
Ексклюзив
Президент Франції Емманюель Макрон
"Уже давно побачили б розгорнуті французькі війська на українській землі": полковник Грант пояснив, що криється в заявах Макрона
17:46
авіаносець для дронів
У Чорному морі створять авіаносець для дронів: замовила Португалія
17:30
в Червоному морі затонуло судно
У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця
17:00
Українці зі свастикою: у Маріупольському районі росіяни роздали дітям пропагандистські брошури
16:34
король Норвегії Гаральд V
Королю Норвегії Гаральду V імплантували тимчасовий кардіостимулятор
16:16
робот Unitree's H1
Гуманоїд з Китаю став найшвидшим серед роботів
16:14
Оновлено
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Харківщині є влучання, в Одесі зруйновано багатоповерхівку. Шість загиблих, 11 постраждалих
16:06
РФ обстріляла з артилерії село Приморське біля Запоріжжя: одна людина загинула
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд ініціює зменшення тиску на підприємців
15:56
на фото: Хав'єр Мілей
Аргентинський президент Мілей закриє найбільше державне інформагентство країни
15:55
Андрій Юсов
"Достатньо дивне формулювання": ГУР відреагувало на заяву РФ про готовність передати тіла з Іл-76
15:49
Ексклюзив
Вибори у Росії
Більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, - правозахисник Лисянський
15:48
лавина
В Японських Альпах під лавину потрапили 10 людей
15:46
Огляд
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
Мудрик у вогні, а в Авдіївку приїхав шахіст-зрадник: головні новини українського спорту за тиждень
15:24
Ексклюзив
Кримський міст
Кримський міст є першочерговою стратегічною ціллю для знищення, - британський полковник Грант
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV