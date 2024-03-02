Вагнерівці займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких РФ завезла в Україну
Інструктори з колишньої ПВК Вагнера зараз займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких росіяни завезли на війну в Україну
Про це SPRAVDI повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
За інформацією ЦНС, у різних регіонах тимчасово окупованої частини України помічені бойовики з Куби та Непалу. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах під наглядом інструкторів з колишньої ПВК Вагнера.
"Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - йдеться у повідомленні.
Як зауважили в ЦНС, найманці отримують більші виплати, ніж росіяни, адже їхнє життя коштує дорожче.
- 24 лютого темношкірі найманці російських терористів прибули в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області.
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