Вагнерівці займаються підготовкою нових найманців з Куби і Непалу, яких РФ завезла в Україну

Про це SPRAVDI повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

За інформацією ЦНС, у різних регіонах тимчасово окупованої частини України помічені бойовики з Куби та Непалу. Вони проходять підготовку на місцевих полігонах під наглядом інструкторів з колишньої ПВК Вагнера.

"Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в ЦНС, найманці отримують більші виплати, ніж росіяни, адже їхнє життя коштує дорожче.