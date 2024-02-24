Елітний підрозділ темношкірих найманців прибув у Олешки Херсонської області, - "Атеш"
Темношкірі найманці російських терористів прибули в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
За інформацією місцевих партизан, 22 лютого до Олешків прибув загін темношкірих російських найманців. Вони розмістились у місцевому Будинку культури (прим. - координати: 46.626649, 32.722924).
"Повідомляється, що це елітний підрозділ із дорогим обмундируванням та новою технікою. Серед їх озброєння помічено важку броньовану техніку та вантажівки з відмітками у вигляді ієрогліфів", - пише "Атеш".
Російські терористи активно залучають найманців з усього світу: Африка, Середня/Далека Азія і навіть Південна Америка.
"Мабуть, є проблеми з мотивацією у росіян воювати за "російський світ" в Україні. Особливо цинічно на цьому тлі звучать звинувачення представників Москви проти українського Міжнародного легіону. Проте лицемірство — найменший із гріхів рашистів", - пишуть партизани.
"Атеш" обіцяє змусити найманців шкодувати, що вони приїхали вбивати українців.
Рух "Атеш"
Це військовий партизанський рух, який діє на території не лише України, а й Росії. Зокрема, агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.
Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.
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