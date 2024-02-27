Ексвагнерівці займались рекрутингом найманців з Гвінеї на війну в Україну

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За інформацією джерела, наприкінці 2023 року колишні вагнерівці займались у Гвінеї пошуком та підбором кандидатів для відправки на війну в Україну.

"Вони діяли під прикриттям працівників компаній "Русал" та "Норд Голд", власниками яких є російські олігархи Олег Дерипаска та Олексій Мордашов, відповідно. Обидві компанії спеціалізуються на видобутку корисних копалин на північному заході Гвінеї – на територіях, що межують з Малі", - пише Spravdi.

Встановлено, що одним з представників ПВК і рекрутером був етнічний гвінеєць з російським громадянством Туре Мамуна. Він проводив співбесіди, а заповнені анкети передавав представнику російського посольства у Гвінеї.

Фото: spravdi.gov.ua

Spravdi додає, що про діяльність рекрутерів ПВК було повідомлено представника Сил оборони України та контртерористичного підрозділу Une force de police spéciale ANTIDROG республіки Гвінея.

У грудні 2023 року невстановлений підрозділ ліквідував на території Ліберії групи вербувальників ПВК Редут, а в Україні затримали африканських найманців з Сьєрра-Леоне.

"Було віддано наказ про припинення діяльності та ліквідацію рекрутерів-представників російських ПВК. Відповідні наслідки також настали і для компаній "Русал" та "Норд Голд". Наразі діяльність російських ПВК на території Гвінеї припинено", - йдеться у повідомленні.

Фото: spravdi.gov.ua