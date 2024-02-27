Ексвагнерівці займались рекрутингом найманців з Гвінеї на війну в Україну
На території Гвінеї було зафіксовано активну діяльність колишніх представників російської ПВК Вагнера
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За інформацією джерела, наприкінці 2023 року колишні вагнерівці займались у Гвінеї пошуком та підбором кандидатів для відправки на війну в Україну.
"Вони діяли під прикриттям працівників компаній "Русал" та "Норд Голд", власниками яких є російські олігархи Олег Дерипаска та Олексій Мордашов, відповідно. Обидві компанії спеціалізуються на видобутку корисних копалин на північному заході Гвінеї – на територіях, що межують з Малі", - пише Spravdi.
Встановлено, що одним з представників ПВК і рекрутером був етнічний гвінеєць з російським громадянством Туре Мамуна. Він проводив співбесіди, а заповнені анкети передавав представнику російського посольства у Гвінеї.
Фото: spravdi.gov.ua
Spravdi додає, що про діяльність рекрутерів ПВК було повідомлено представника Сил оборони України та контртерористичного підрозділу Une force de police spéciale ANTIDROG республіки Гвінея.
У грудні 2023 року невстановлений підрозділ ліквідував на території Ліберії групи вербувальників ПВК Редут, а в Україні затримали африканських найманців з Сьєрра-Леоне.
"Було віддано наказ про припинення діяльності та ліквідацію рекрутерів-представників російських ПВК. Відповідні наслідки також настали і для компаній "Русал" та "Норд Голд". Наразі діяльність російських ПВК на території Гвінеї припинено", - йдеться у повідомленні.
Фото: spravdi.gov.ua
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