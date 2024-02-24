Мінфін США ввів санкції проти найбільшої судноплавної компанії РФ

Про це пише Reuters.

Зазначається, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, в якому Совкомфлот має частку. Управління видало генеральну ліцензію, що дозволяє вивантажувати сиру нафту або інші вантажі з цих суден упродовж 45 днів.

Високопоставлений чиновник мінфіну заявив, що Совкомфлот, як материнська компанія, була причетна до порушень цінового ліміту на додаток до шахрайської діяльності.

Західні санкції та ліміт змусили частину продажів російської нафти покладатися на тіньовий флот застарілих танкерів, які доставляють нафту таким споживачам, як Індія та Китай, набагато далі, ніж її традиційні споживачі в Європі. Представники мінфіну кажуть, що ці витрати зменшують доходи Москви, які вона може використати на війну.

Крім того, високопосадовець зазначив, що США не будуть розголошувати, в яких саме порушеннях звинувачують Совкомфлот. Однак він додав, що використані для цих санкцій повноваження стосуються діяльності у російському морському секторі, що відображає роботу компанії за межами коаліції з обмеження цін.