Її носії завойовують чужі землі, певні власної вищості над їх мешканцями. Відчуття цієї вищості, імперська пиха, яка виливається у віру в глобальну місію переробити цілий світ по своєму, надихає будівничих імперії.

Російський імперіалізм інший. Тому, що він про завоювання не лише територій, але й людей, що їх населяють. "Ми забираємо вашу землю, не тому, що ми сильніші, цивілізованіші, живемо краще, а тому, що ви — це ми, а значить ваші землі завжди були нашими".

Те, що хтось із завойованих стає частиною імперської верхівки, долучається до її поширення, є не запереченням імперськості Росії, а її суттю.

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Бо усі ці безбородьки ніколи не були якимось іншими, вони завжди були як "ми", лиш через чиїсь інтриги забули про це. Інші, не такі талановиті, теж можуть і мають долучитися до цього "ми", хай не до верхівки, а просто маси, великої, страшної. Але й так зможуть відчути силу приналежності до чогось грізного.