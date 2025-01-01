Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В Успенівці на Донеччині через російські атаки загинула людина

В Успенівці на Донеччині через російські атаки загинула людина

Юлія Лаврук
1 січня, 2025 середа
10:48
Війна з Росією

У вівторок, 31 грудня, через обстріли російської армії в Успенівці на Донеччині загинула людина

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровському районі в Успенівці внаслідок російських атак минулої доби загинула людина.

У Краматорському районі в Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки, 2 газогони й 2 лінії електропередач.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

"З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 14 дітей", – додав очільник Донецької ОВА.

  • Російська окупаційна армія протягом 30 грудня завдала 2910 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
Покровськ
Читайте також:
пиво
Автор Світлана Кравченко
31 грудня, 2024 вiвторок
Путін передав акції останнього у РФ великого іноземного виробника пива в управління російській групі компаній
Придністров'я
Автор Світлана Кравченко
1 січня, 2025 середа
У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+5.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.9
    Купівля 41.9
    Продаж 42.47
  • EUR
    Купівля 43.62
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 січня
13:16
Берлін
У Німеччині в новорічну ніч 5 людей загинули через феєрверки
13:03
Галицько-донбаський гурт Nazva випустив кліп на маланкову пісню "Аби ти скис"
12:47
Оновлено
новини Львівщини
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
12:42
Оновлено
РФ атакувала Україну 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини
12:32
Шмигаль розповів про рекордні залишки на єдиному казначейському та валютному рахунках за підсумками 2024 року
12:31
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Реальний переговорний процес має шанси початися не раніше лютого, - політичний експерт Денисенко
12:19
На фото: Юрій Горбунов
Юрій Горбунов розповів, чи спілкується зі своїм кумом Потапом
12:02
OPINION
Шорт-лист подій, які впливатимуть на нас у 2025 році
11:52
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія офіційно приєдналися до Шенгену
11:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кінець ери дешевого російського газу для ЄС та ілюзія стабільності у РФ. Акценти світових ЗМІ 1 січня
11:21
відключення електроенергії
Споживання тримається на рівні вихідного дня: ситуація в енергосистемі станом на 1 січня
11:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо ЗСУ вийдуть з Курщини, є загроза, що ворожа навала перейде на Сумщину, - Згурець
11:15
Міжнародний кримінальний суд
Україна офіційно стала 125-ю країною-учасницею Римського статуту МКС
10:47
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:46
На фото: Ірина Білик
"Нас нема": Ірина Білик переклала українською свій хіт 2008 року
10:42
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Як це було: 24 фото зі світу спорту за 2024 рік
10:36
Помер колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель
10:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Росіяни намагаються взяти Покровськ в кільце, - офіцер ЗСУ Цехоцький
10:15
Придністров'я
У самопроголошеному Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду через припинення постачання газу з РФ
10:01
OPINION
Прогноз на 2025: чому Путін воюватиме далі
09:59
ппо
Росіяни у новорічну ніч запустили по Україні 111 дронів: сили ППО знищили 63 ворожих БПЛА
09:56
Канада
Канада почала головування у G7
09:28
На Рівненщині на міні підірвався трактор
В окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків
08:45
Інтерв’ю
Віталій Портников
"Нам потрібно зберегти українську національну присутність на українській землі": інтерв’ю з Віталієм Портниковим
08:27
Російський газ
Україна зупинила транзит російського газу
08:10
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення: Сили оборони відбили 57 штурмів на Покровському напрямку
08:03
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ у війні проти України перевищили 790 тис. військових
08:00
OPINION
Російський імперіалізм: завоювання не лише земель, але й людей
07:47
ЗСУ
Соціальні ліфти у ЗСУ: Міноборони пояснило, як зміниться система отримання офіцерських звань
07:21
У грудні у РФ згоріли 9 потягів, що транспортували зброю, - ГУР
02:40
Польща
Польща прийняла головування в Раді ЄС
01:57
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
У Південній Кореї суд видав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля
00:25
Еммануель Макрон
Макрон у новорічному зверненні заявив, що війна в Україні безпосередньо стосується Франції та загрожує її безпеці
00:00
Володимир Зеленський на Різдво-2023
"Ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну": Новорічне звернення президента Володимира Зеленського
2024, вiвторок
31 грудня
23:22
Анджей Дуда
Наша позиція незмінна: ця війна не може закінчитися перемогою Росії, - Дуда в новорічному зверненні
22:36
Київ салют
У низці міст у новорічний вечір запускали салюти: поліція перевіряє дані
21:55
"аніматори" окупантів
На ТОТ завезли "аніматорів", які промиватимуть дітям мізки
21:28
Михайло Мішустін
У Росії скасували виплату ув'язненим за згоду поїхати на війну в Україну
21:24
вогонь, полум'я, пожежа
РФ ввечері 31 грудня вдарила по Херсону, є поранена
21:00
Німеччина уряд
Протести в Грузії: Німеччина заборонила в'їзд дев'ятьом особам
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV