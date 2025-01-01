В Успенівці на Донеччині через російські атаки загинула людина
У вівторок, 31 грудня, через обстріли російської армії в Успенівці на Донеччині загинула людина
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, у Покровському районі в Успенівці внаслідок російських атак минулої доби загинула людина.
У Краматорському районі в Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки, 2 газогони й 2 лінії електропередач.
У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
"З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 14 дітей", – додав очільник Донецької ОВА.
- Російська окупаційна армія протягом 30 грудня завдала 2910 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області.
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