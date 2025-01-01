В Успенівці на Донеччині через російські атаки загинула людина

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровському районі в Успенівці внаслідок російських атак минулої доби загинула людина.

У Краматорському районі в Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки, 2 газогони й 2 лінії електропередач.

У Бахмутському районі в Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

"З лінії фронту евакуйовано 106 людей, у тому числі 14 дітей", – додав очільник Донецької ОВА.