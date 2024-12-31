РФ за добу завдала по Донеччині майже 3 тис. ударів: є пошкодження цивільної інфраструктури
Російська окупаційна армія протягом минулої доби завдала 2910 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області
Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.
Згідно з повідомленням, ворог атакував Лиман і Покровськ. Руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти, з них 19 житлових будинків.
"Лиман окупанти накрили з РСЗВ "Смерч" – пошкодили 4 приватні будинки, газогін, ЛЕП, автомобіль", - поінформували правоохоронці.
Покровськ росіяни обстріляли з артилерії, внаслідок чого було зруйновано 15 домівок.
Своєю чергою очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін додав, що у Сіверську Бахмутського району було пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 склади.
Про постраждалих інформації немає.
З лінії фронту за добу евакуювали 824 людини, у тому числі 19 дітей, додав чиновник.
- 27 грудня російська армія поранила двох мирних жителів Донецької області.
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