У Центрі досліджень енергетики розповіли, що буде з українською ГТС після зупинки транзиту російського газу
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що частина української ГТС продовжить функціонувати, забезпечуючи постачання газу для європейських країн і України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Частина української газотранспортної системи продовжить працювати в режимі закачування - відкачування для європейських країн. Україна має кілька з'єднань з європейськими державами через газопроводи. Це дозволить українським сховищам працювати в режимі закачування газу влітку, а взимку постачати газ як для європейських країн, так і для України. Цей процес є важливою складовою європейської енергетичної безпеки", - зауважив Харченко.
За словами директора Центру досліджень енергетики, кілька американських бізнесменів готові закачувати зріджений природний газ (LNG) через термінали в Греції, Польщі та Іспанії до українських сховищ у літній період. Взимку, коли ціни на газ зростають, цей газ будуть перепродавати.
"Тобто частина ГТС буде продовжувати функціонувати без значних проблем. Однак, що стосується загальної труби, яка йде саме від східного кордону до Європи, безумовно, ми її будемо консервувати на цьому етапі, і далі подивимося, як будуть розвиватися події", - додав Харченко.
- 21 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
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