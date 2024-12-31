Культури безліч, символів безліч, книжок безліч, музики безліч, кембрійський вибух культурного українського продукту. Ніхто навіть близько не стоїть культурно у публічному просторі поруч українського, росіянське ховається по кутках, всюди колядки-зірки, аж до Києва й далі, а не як звикли раніше - до Тернополя максимум. Такого як зараз — мабуть, взагалі ніколи не було.

І що, ми радіємо й насолоджуємось нарешті українською культурою, яка квітне і яку ніхто не пригнічує? Ні, давайте краще тривожитись вигадками, що українське не домінує, адже Катя написала пост і от менора/ханукія.

А жалітись ми звикли, бо століттями пригнічували, отже, певно, нічого і не змінювалось.

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Культура, якщо відверто, взагалі одна з небагатьох сфер українського життя, яка себе доволі непогано почуває. На відміну від багатьох решти.

Давайте вже не вмикати завчену гіпертривожність і синдром жертви й учитись насолоджуватись тим, що нарешті отримали.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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