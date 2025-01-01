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В окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків

Світлана Кравченко
1 січня, 2025 середа
09:28
Війна з Росією На Рівненщині на міні підірвався трактор

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області наприкінці грудня семеро неповнолітніх дітей підірвалися на міні, яку встановили російські загарбники

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Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники не розміновують територію захоплених ними на Луганщині населених пунктів. І мова йде не про невеличкі зруйновані села, а про міста із тисячами людей", - зазначив він. 

Лисогор розповів, що  наприкінці грудня у Лисичанську на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків. Усіх госпіталізували, троє перебувають в реанімації в тяжкому стані. 

За словами голови ОВА, про подію стало відомо через кількість жертв. 

Лисогор підкреслив, що регулярні поодинокі випадки загибелі чи травмування росіяни замовчують.

  • Тим часом у населених пунктах Луганщини, які росіяни окупували у 2022 році, за понад два роки зменшилася кількість бригад швидкої допомоги майже на третину і продовжує зменшуватися.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Луганщина
Лисичанськ
окуповані території
окупанти
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