В окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Загарбники не розміновують територію захоплених ними на Луганщині населених пунктів. І мова йде не про невеличкі зруйновані села, а про міста із тисячами людей", - зазначив він.

Лисогор розповів, що наприкінці грудня у Лисичанську на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків. Усіх госпіталізували, троє перебувають в реанімації в тяжкому стані.

За словами голови ОВА, про подію стало відомо через кількість жертв.

Лисогор підкреслив, що регулярні поодинокі випадки загибелі чи травмування росіяни замовчують.