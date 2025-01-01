В окупованому Лисичанську на російській міні підірвалися 7 підлітків
У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області наприкінці грудня семеро неповнолітніх дітей підірвалися на міні, яку встановили російські загарбники
Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Загарбники не розміновують територію захоплених ними на Луганщині населених пунктів. І мова йде не про невеличкі зруйновані села, а про міста із тисячами людей", - зазначив він.
Лисогор розповів, що наприкінці грудня у Лисичанську на вибуховому пристрої підірвалися семеро підлітків. Усіх госпіталізували, троє перебувають в реанімації в тяжкому стані.
За словами голови ОВА, про подію стало відомо через кількість жертв.
Лисогор підкреслив, що регулярні поодинокі випадки загибелі чи травмування росіяни замовчують.
- Тим часом у населених пунктах Луганщини, які росіяни окупували у 2022 році, за понад два роки зменшилася кількість бригад швидкої допомоги майже на третину і продовжує зменшуватися.
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