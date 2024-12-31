"Дякую за незалежність України": Сирський привітав воїнів з Новим роком

Звернення Олександр Сирський опублікував у соцмережах.

"Шановні бойові побратими та посестри! Вітаю вас з Новим 2025 роком! Дякую вам за цей рік запеклої і безкомпромісної боротьби! І дякую за незалежність України, яку зберігаємо завдяки вашій силі", - пише Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що завершується вже 11-й рік російської війни проти України. Відзначив силу українців - героїчного народу, яким можна тільки пишатися.

"У 2024 році нам вдалося зупинити наступ ворога на Харківщині та вберегти від захоплення Сумщину. Ворог хотів створити свою “буферну зону” на нашій землі, але ми запобігли цьому і почали повертати війну туди, звідки вона й прийшла, – на російську територію. Я хочу особливо відзначити всі наші підрозділи, всіх наших воїнів, які виконують бойові завдання на Курщині: хлопці, дякую вам! Дякую кожному і кожній, хто бʼється на найбільш жорстоких напрямках на Донеччині, усім, хто захищає Запоріжжя та Херсонщину. Дякую кожному нашому воїну, який знищує окупанта і виборює для України життя", - йдеться у привітання.

За словами Сирського, у 2024-му Сили оборони та безпеки України знищили ворожу техніку і живу силу ворога більше, ніж в будь-який із попередніх років війни.

"Ми захищаємо нашу державу. Україна повинна зберегти своє життя і незалежність. І завоювати для себе чесний мир. Те, на що Україна точно заслуговує. Ніколи не забудемо всіх наших хлопців, всіх дівчат, кожного і кожну, хто своє життя віддав заради України. Схиляю голову, шануючи кожного воїна, кожного полеглого героя. Війна диктує свої непрості реалії. Але ВИ, українські воїни, ВАША хоробрість та стійкість надихають увесь наш Український народ і наповнюють серця українців вірою. Мусимо перемагати. Маємо зберегти Україну і незалежність. Хай 2025-й рік буде часом реалізації нашої мети. Бажаю усім нашим воїнам та їхнім рідним здоров'я, тепла, затишку та швидкої зустрічі – у себе вдома, з перемогою та у мирі", - додав Олександр Сирський.