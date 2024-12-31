Українська ППО збила за рік понад тисячу ракет й 11 тис. ударних дронів

Про це інформують Повітряні сили.

Зазначено, що цьогоріч ворог застосовував для атак по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет й ударних БПЛА, ніж торік. Крім того, почали фіксувати багато безпілотників, які імітують "шахеди".

"Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну ситуацію, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста й села", - йдеться у повідомлення.

У Повітряних силах підрахували, що українська ППО за рік знищила понад 1300 ракет різних типів, 11 200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також військові збили 40 літаків і 6 вертольотів противника.

"Авіація Повітряних сил протягом року виконала понад 20 000 літаковильотів, майже 9000 із них — на бойове застосування західних засобів ураження", - додали у ПС.