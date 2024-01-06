Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ
Протягом минулого 2023 року Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 3 800 російських повітряних цілей, зокрема, 15 "кинджалів" і понад 2600 БПЛА
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що за рік Повітряні сили збили 887 ворожих крилатих ракет, 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 41 одиницю інших балістичних ракет.
Крім того, серед знищених повітряних цілей РФ у 2023 році були 2691 "шахед", 35 безпілотників "Ланцет", 131 "Орлан" та інші ударні дрони.
"У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні нашої протиповітряної оборони. У 2024 році попереду ще більше великих досягнень. Вірте в ППО України!", - наголосили у Міноборони.
Фото: Міноборони України / твіттер
- Уночі 6 січня російські окупанти випустили для атаки на Україну два ударні безпілотники Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі ворожі повітряні цілі.
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