Повітряні сили ЗСУ за 2023 рік знищили 3 800 повітряних цілей РФ

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що за рік Повітряні сили збили 887 ворожих крилатих ракет, 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" та 41 одиницю інших балістичних ракет.

Крім того, серед знищених повітряних цілей РФ у 2023 році були 2691 "шахед", 35 безпілотників "Ланцет", 131 "Орлан" та інші ударні дрони.

"У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні нашої протиповітряної оборони. У 2024 році попереду ще більше великих досягнень. Вірте в ППО України!", - наголосили у Міноборони.

Фото: Міноборони України / твіттер